Mancata tracciabilità, sequestrati 200 chili di pesce

Ieri, al termine di mirati controlli per il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del prodotto ittico in alcuni esercizi commerciali nella zona di Lignano Sabbiadoro, i militari della Capitaneria di porto di Monfalcone e Grado hanno sequestrato 200 chili di pesce.

Nel corso delle verifiche, all'interno di un ristorante lignanese, è stata scoperta una cella frigo nella quale erano conservati numerosi esemplari di orate, branzini, salmoni, canocchie, capesante, sogliole, tonni pinna gialla e aragoste, tutti senza documenti in grado di attestarne la tracciabilità.

E’ scattata una multa di 1.500 euro nei confronti del titolare del locale. Il prodotto sequestrato, essendo privo della prevista documentazione, sarà oggetto di idoneo smaltimento.

Scopo dell’attività, che proseguirà per tutta la stagione - precisano dalla Guardia Costiera - è stata la verifica dell’osservanza della normativa posta a tutela della salute del consumatore finale.