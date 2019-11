Mancati controlli in dogana, funzionario condannato

Un funzionario doganale impegnato all’Ufficio di Prosecco è stato condannato al pagamento di 900mila euro a favore del Mise. Lo stabilisce la sentenza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia sul caso di Ernesto Rum, al quale la Procura di Trieste aveva contestato l'omissione, dolosa, dei controlli, agevolando così una serie di società, esportatrici di tessuti e abbigliamento, a conseguire indebiti benefici fiscali in relazione a 42 operazioni di false esportazioni all'estero.

Il meccanismo era stato scoperto da Guardia di Finanza, Ufficio delle Dogane di Trieste e Agenzia delle Entrate, che hanno prodotto un’ampia istruttoria, affidata alla Corte dei Conti. In precedenza, il processo penale si era concluso con un non luogo a procedere per prescrizione del reato.