Maneggia sostanze infiammabili, donna ustionata

Una donna è stata ricoverata all'ospedale di Pordenone questa sera dopo essere stata raggiunta da una fiammata che le ha provocato ustioni di secondo grado sul corpo. È successo in un appartamento a Pordenone. L'allarme è scattato intorno alle 18.30, con una chiamata al Numero Unico di Emergenza, il Nue 112.

Pare che la donna stesse svolgendo dei lavori di hobbistica che prevedevano l'utilizzo di qualche tipo di gas o comunque di sostanza infiammabile. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per i soccorsi, si è verificato un incidente che ha causato un'esplosione.

La deflagrazione ha causato delle ustioni alla donna che è stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando centrale di via Interna per la messa in sicurezza dell'area in cui si è verificata l'esplosione. Nonostante le ferite, la donna non sarebbe in pericolo di vita.