Mangimi scaduti o non conformi, maxi-sequestro

Otto tonnellate di materie prime per mangimi non conformi, perché scadute e senza le autorizzazioni, sono stati sequestrati dai Carabinieri forestali di Reggio Emilia, a seguito di una perquisizione eseguita in un allevamento zootecnico con impianto a biogas attivo in provincia di Udine.

Al momento, per la realtà friulana, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Una realtà simile, ma operante in provincia di Trieste, è stata perquisita in seno alla medesima indagine. In questo caso non sono stati eseguiti sequestri e non sono scattate denunce.

L’inchiesta, che ha riguardato 17 aziende in Italia, tra cui alcune multinazionali e società leader di settore, verte sulla gestione illecita di rifiuti alimentari. Gli scarti derivanti da industrie dolciarie e della panificazione del Nord Italia sarebbero stati ritirati in maniera fraudolenta da tre aziende reggiane e poi reimmessi illecitamente nel mercato della zootecnia, per la produzione di mangimi e nelle centrali a biogas per la produzione di energia rinnovabile.Azioni che hanno comportato potenziali rischi per la salute degli animali allevati e dei prodotti derivati, da destinare all'alimentazione umana.