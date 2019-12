Maniago, 16enne prepara uno spinello in classe

Preoccupante episodio ieri mattina in una scuola superiore di Maniago dove uno studente, 16enne, è stato pizzicato dall’insegnante mentre stava preparando uno spinello. E’ successo durante una lezione in laboratorio. Quando la professoressa, che l’ha visto distratto, ha richiamato la sua attenzione, il giovane, con assoluta franchezza e spregiudicatezza, ha ammesso di essere intento nella preparazione di una ‘canna’. Nello zaino, poi, aveva altra droga.

Chiamata immediatamente la dirigente dell’istituto, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri di Maniago, che hanno chiarito come il 16enne avesse con sé 30 grammi di hashish.

Informati i genitori, increduli, i militari hanno eseguito una perquisizione in casa, dalla quale sono emersi un bilancino di precisione, due grinder e una pipa tipo Bogn; il tutto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura per i Minori di Trieste per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.