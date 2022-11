Un uomo di 75 anni è rimasto ferito in maniera seria questo pomeriggio a seguito di un incidente in piazza Trento, a Maniago. Era in sella alla sua bici quando, per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, è entrato in collisione con un'auto ed è rovinato al suolo, riportando ferite severe.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso il pensionato per poi trasportarlo all'ospedale di Pordenone.