Maniago, a fuoco un impianto nella zona industriale

I Vigili del fuoco di Maniago, coadiuvati dall'autoscala giunta da Pordenone, sono intervenuti nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, per domare un incendio di modeste dimensioni in un capannone adibito a lavaggio e depurazione nell'area della Zml, nella zona industriale a Maniago.

Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri, l'incendio ha coinvolto alcuni macchinari e parte della struttura. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, giunti in forze da Maniago, Spilimbergo e Pordenone, ha permesso di spegnere e delimitare le fiamme, tanto da far rientrare in poco tempo le squadre di supporto attivate.

L'intervento si è concluso dopo circa due ore di lavoro, senza creare problemi alla produzione.