Maniago, con la moto contro un camion: un morto

Un giovane motociclista di 20 anni è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale due, nel territorio comunale di Maniago nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. Per cause in corso di accertamento, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua due ruote, poco prima di una curva, andando a sbattere contro un camion che proveniva nella direzione opposta. L'impatto è stato violento e il 20enne è morto all'istante.

Come riferito dall'Ansa, il ragazzo era preceduto dal padre che, alla guida di un'altra moto, si trovava qualche metro più avanti. Quando l'uomo non ha più visto il ragazzo nello specchietto retrovisore, è tornato indietro e ha visto che era accaduto l'incidente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'elicottero del soccorso sanitario. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, il trasferimento della salma e la rimozione dei mezzi coinvolti.