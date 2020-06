Maniago, in 70 al bar, chiuso il locale

Un locale di Maniago è stato chiuso in base a una misura urgente di contenimento della pandemia da Covid-19 nella serata di ieri, venerdì 12 giugno 2020, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo.



I militari dell'Arma sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per il gran numero di persone che si riversavano all'interno e all'esterno del pubblico esercizio.



I Carabinieri, che già si erano insospettiti per la presenza di numerose persone fuori da quel locale, sono intervenuti immediatamente, constatando la presenza di numerose persone che non rispettavano le distanze di sicurezza e non indossavano, in alternativa, protezioni per naso e bocca, cioè mascherine o altri presidi.



A finire nei guai è stato il gestore del locale che non è stato in grado di gestire la grande affluenza di persone. Finisce così, con la chiusura di un bar, la movida della Pedemontana Pordenonese. E si abbassa anzitempo la serranda per questo locale.



Per i clienti del bar cui non è stata contestata immediatamente la violazione legata all'assembramento, nei prossimi giorni sarà notificato l'avvio del procedimento per la sanzione.



L'attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo per il rispetto delle norme da parte della comunità è sempre molto alta.