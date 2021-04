Maniago, prede il controllo dell'auto e distrugge il guard-rail

Ha perso il controllo della sua Nissan Pixo dopo essere uscito dal sottopasso di via Unità d'Italia, a Maniago, ieri sera intorno alle 20.30. La vettura ha continuato il suo percorso al centro e, così facendo, ha distrutto 100 metri di guard-rail, per poi finire fuori strada.

La fuoriuscita autonoma, per fortuna, non ha avuto esiti particolarmente gravi sotto il profilo sanitario per il conducente dell'auto, soccorso dell'equipe medica di una ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Il conducente, della zona, ha riportato solo lievi lesioni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castelnovo del Friuli. Per la messa in sicurezza della vettura i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago.