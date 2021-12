Manifestazione 'no vax' al Sacrario di Redipuglia

Sotto una leggera pioggia, circa 500 persone, nel primo pomeriggio di oggi, si sono ritrovate al Sacrario di Redipuglia per una breve manifestazione 'no vax' e 'no Green Pass'. Il ritrovo, non autorizzato, organizzato nei giorni scorsi attraverso il passaparola sui social, aveva lo scopo di radunare, in particolare, gli uomini e le donne delle forze armate e dell'ordine contrari all'obbligo vaccinale e al Super Green Pass.

"Non sentitevi soli, siamo al vostro fianco", ha spiegato un attivista al megafono, sottolineando il suo appoggio a sostegno del comparto di sicurezza nazionale, "a difesa delle libertà e delle coscienze dei popoli".

Il picchetto, iniziato alle 14, è terminato alle 15.30. La presenza di appartenenti alle forze dell’ordine o di militari non è stata ancora confermata.

L'evento ha suscitato immediato sdegno delle istituzioni e del mondo della politica. L'area è stata presidiata dalle forze dell'ordine e nelle prossime ore si cercherà d'individuare i presenti anche grazie alle riprese della video sorveglianza.

"È stata una profanazione di un luogo sacro, un uso indegno di uno spazio dedicato alla riflessione e alla preghiera. La manifestazione del proprio pensiero non dev'essere per forza gesto che dia scandalo, altrimenti l'unico concetto che resta chiaro è la debolezza delle idee che si sostengono. Nel caso specifico, sostenere tesi 'no vax' a Redipuglia è solo provocazione, che mi auguro non trovi adesione tra chi è deputato a proteggere la comunità". È il pensiero della senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito alla manifestazione.

"Un gesto inaccettabile che suscita sdegno, a prescindere dalle opinioni si devono sempre rispettare determinati limiti, e a Redipuglia sono stati superati, senza vergogna. Non è più questione di vaccini, è la mancanza di rispetto per chi è caduto, è l'oltraggio a un simbolo sacro, che ci lascia sbigottiti e impone la condanna verso chi ha avuto la malsana idea di fare una manifestazione in un sacrario della Nazione", così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.