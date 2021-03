Manifestazione no mask a Udine, già 30 persone multate

Continua il lavoro della Questura di Udine per chiarire tutte le responsabilità in merito alla manifestazione no mask che si è tenuta sabato pomeriggio in piazza I Maggio. La promotrice dell’evento – fa sapere la Questura – è stata denunciata in quanto il ritrovo non era stato autorizzato.

La Polizia di Stato sta procedendo all’individuazione dei manifestanti che, in barba alla zona rossa, si sono ritrovati senza rispettare le norme anti-Covid (distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuali), violando le prescrizioni emesse dal Questore.

Al momento sono già stati identificati e sanzionati una trentina di partecipanti, ma prosegue il lavoro per multare anche tutti gli altri presenti in piazza.