Manifestazioni contro il Green Pass, si attivano le Questure

Manifestazioni no Green Pass e no vax, è il momento delle indagini. Accertamenti sono stati avviati dalle Questure di Udine e Pordenone per individuare eventuali elementi di rilevanza penale nei ritrovi andati in scena sabato scorso nei due capoluoghi.

“La manifestazione di Udine non era stata preavvisata", spiega il Questore Manuela De Bernardin. "Stiamo, quindi, visionando i filmati per capire come si sono svolti i fatti e inviare un'informativa alla Procura. Quello di manifestare è un diritto importante e non è mai stato negato in pandemia, ma occorre tutelare la salute e la sicurezza pubblica. Tutto ciò che facciamo è teso a questo scopo”.

Dalla visione dei filmati, inoltre, potranno essere individuate anche le persone, passibili di sanzione amministrativa, che non hanno seguito le norme anti-Covid, vale a dire distanziamento e, dove questo non fosse possibile, l’uso della mascherina.

Il Questore ha riferito che è stata annunciata una manifestazione analoga per il pomeriggio di sabato 31 luglio a Cividale. “Siamo valutando - conclude De Bernardin - modalità, luogo ed eventuali prescrizioni”.

Un’altra manifestazione contro l'introduzione del certificato verde è stata annunciata alla Questura di Gorizia; l'appuntamento è sempre per sabato prossimo, dalle 18.30 alle 20, a Ronchi dei Legionari.