Manifesto per salvare l'ex manicomio di Sant'Osvaldo

I luoghi della memoria vanno preservati, amati e custoditi con cura per poterli lasciare in eredità alle generazioni future, come testimonianza indelebile della nostra storia. Le palazzine dell'ex manicomio di Udine, costruite a inizio Novecento, sono luoghi simbolo per la città di Udine e la sua storia recente, un vero e proprio patrimonio che ora necessita di essere salvaguardato.



Inutilizzati da quando la riforma psichiatrica è divenuta realtà anche a Udine, ben oltre il 1978 anno della legge Basaglia, gli edifici dove si sono consumate sofferenze sconosciute ai più giacciono in balia del tempo che, impietoso, ne sta cancellando la memoria fisica.



Il manicomio cade a pezzi, il tetto del 'nove', il padiglione che ogni anno ospita la rassegna L'Arte non mente, è crollato sotto il peso della pioggia e del tempo.



Per salvare il Parco di Sant'Osvaldo è stato avviato un tavolo con Regione e Comune, con il supporto della Sopraintendenza, per chiedere di agire: ora o mai più. Si è avviato, così, un dibattito sulla valorizzazione dell'area verde - oltre 1.200 piante di duecento specie diverse - e dei suoi edifici che coinvolge tutti i soggetti che negli anni hanno sostenuto e partecipato ad attività e iniziative.



La Regione condivide il percorso di valorizzazione tracciato, così come Palazzo D'Aronco, "una sfida della città che Udine deve cogliere", come ha sottolineato il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi.Tra gli obiettivi la realizzazione di un Museo della memoria dell'ospedale psichiatrico provinciale. La Soprintendente Mibac per il Fvg, Simonetta Bonomi, ha sottolineato che i padiglioni edificati oltre 70 anni fa sono già sottoposti a tutela architettonica, mentre il parco gode di tutela paesaggistica, annunciando l'avvio della mappatura fotografica per una formale dichiarazione di interesse culturale. Tra le numerose proposte, anche la costituzione di un fondo a partire dalle donazioni delle opere d'arte create al Parco durante la residenza della 6^ edizione di L'Arte non Mente.