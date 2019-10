Manomesso l'allarme, nuovo colpo nella notte in uno store cinese

Dopo il colpo messo a segno nella notte di ieri a San Giovanni al Natisone, nel negozio Super Baule, gestito da un cittadino cinese, questa notte si è verificato un colpo del tutto simile a Cervignano del Friuli. Nel mirino sempre un'attività commerciale gestita da un cinese.

Sono circa le tre quando scatta l'allarme in via Monfalcone al Didon Store; sul posto intervengono la vigilanza privata e i carabinieri. In modus operandi pare lo stesso di ieri. L'antifurto è stato manomesso ed è stata forzata la porta di sicurezza sul retro, proprio come a San Giovanni.

Rubati il fondo cassa e altro materiale. I danni ammonterebbero a qualche migliaia di euro, tra contanti e beni trafugati. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.