Manovre azzardate in autostrada, era una persona bipolare

Continuano i servizi di controllo della Polizia di Stato sulle strade della regione, non solo sono finalizzati alla verifica del motivo del viaggio ma, come di consuetudine, anche alle norme comportamentali dei conducenti.

Nella notte di giovedì 26 si segnala un episodio avvenuto lungo l'autostrada A23. Durante la visione in diretta delle telecamere, il personale del Centro Operativo Autostradale di Udine ha notato Mercedes Vito con targa francese effettuare manovre molto pericolose. Il veicolo ha effettuato più volte un'inversione di marcia, per poi fermarsi in galleria ed effettuare retromarcia.

Immediatamente è stata allertata una pattuglia della Polstrada di Amaro che pochi minuti dopo ha raggiunto e fermato il veicolo, tentando di farlo spostare dalla sede stradale per non creare altro pericolo alla circolazione.

Il conducente, però, alla vista dei poliziotti, ha cercato di scappare, ma è stato prontamente bloccato dal personale. Durante le fasi di controllo la persona, di origine francese, ha tenuto un comportamento aggressivo e poco collaborativo nei confronti dei poliziotti, mettendo a rischio la loro sicurezza. Allertato il personale sanitario, gli operatori sono riusciti a calmare il conducente che è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti del caso.

Dagli accertamenti, anche tramite la Polizia francese, è emerso che la persona è affetta da bipolarismo; il soggetto si sarebbe allontanato per comprare carote da un noto fruttivendolo di Venezia. Nonostante le pericolosissime manovre effettuate il malcapitato cittadino francese se l’è cavata a buon mercato, essendo stato sanzionato solo per la manovra d’inversione in autostrada, che prevede la sanzione da 431 a 1.156 euro.