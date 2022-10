Manutenzione dell'acquedotto, disagi a Cividale e San Pietro

L’Acquedotto Poiana comunica un'interruzione del servizio idrico il 13 e 14 ottobre. In particolare, dalle 8.30 di giovedì alle 2 di venerdì, per permettere l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica in Comune di Pulfero, resteranno senza acqua alcune utenze a Cividale e San Pietro al Natisone.

Nel dettaglio, a Cividale sono interessate la frazione di Purgessimo, via Purgessimo dal cimitero a Ponte San Quirino, via delle Acque dal civ. 31, strada di Guspergo, via San Floreano, strada di Gradois, via Borgo Viola, via Valli del Natisone, piazza San Giorgio, stretta Pizzula, via Boscutti, via de Viera, stretta Uarba e località Soravilla.

A San Pietro, Ponte San Quirino e alcune utenze lungo la statale 54 “del Friuli”.

Alla cittadinanza che resterà senz'acqua, l’Acquedotto Poiana raccomanda di approvvigionarsi in tempo di riserve per l’utilizzo nelle giornate del 13 e 14 ottobre. Sarà messa a disposizione della popolazione un'autobotte per i rifornimenti idrici di emergenza nel parcheggio di via San Floreano a Sanguarzo in Comune di Cividale.