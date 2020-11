Manutenzione della caldaia, resta ferito alla mano

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri in una fabbrica metalmeccanica di Buja dove un operaio di 40 anni, residente a Pozzuolo del Friuli, dipendente di una ditta di Udine, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre stava eseguendo interventi di manutenzione all'impianto termico.

Per cause in corso di accertamento ha riportato una lesione a una mano. Dopo l'allarme è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112.

L'equipaggio dell'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores Palmanova, lo ha trasportato all'ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria.