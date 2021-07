Manutenzione delle rogge, viabilità modificata in via Micesio

Il Comune di Udine informa che, dal 26 luglio al 13 agosto in via Micesio, la viabilità sarà modificata in occasione dei lavori di sistemazione e manutenzione dei parapetti della roggia.

Nello specifico saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicolo, il divieto di transito e il doppio senso di circolazione (saranno consentiti l’ingresso e l’uscita dei mezzi di soccorso e di emergenza nonché dei frontisti di via Micesio e vicolo Sutti, Residenza “Ai Faggi”) a velocità particolarmente moderata nei tratti non interessati dai lavori compresi con via Superiore e piazzale Diacono.

In mancanza di alternative, sarà consentito lungo la pista ciclabile ovvero, assecondando le fasi di lavoro.

Sarà posizionato un segnale di “conferma di deviazione” alle intersezioni tra via Volpe e via Micesio, tra via Da Vinci e via Cadore, tra via Cadore e via Martignacco e tra via Martignacco e via Diacono; all’intersezione tra via Superiore e via Villalta e tra via Sutti e via Superiore sarà posizionato un cartello di preavviso “via Micesio chiusa”.