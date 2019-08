Manutenzione straordinaria per il ponte sul fiume Fiume

Il comune di Fiume Veneto ha affidato i lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Fiume.



“Si è reso necessario provvedere alla riparazione dei massetti del ponte ammalorati dal tempo e dal transito dei veicoli, i giunti risultano deteriorati e rumorosi. L’ufficio lavori pubblici ha provveduto ad affidare l’incarico tramite la piattaforma MEPA, a una ditta specializzata, per un investimento complessivo di € 19.000, risorse che sono state stanziate in occasione dell’ultima variazione di bilancio del 22 luglio scorso. L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del mese di settembre e dureranno, salvo maltempo, quattro giorni. La strada non verrà completamente chiusa al traffico, ma si interverrà con un senso unico alternato su una corsia per volta.



Dopo circa dieci anni durante i quali non sono stati stanziate risorse per la manutenzione straordinaria del ponte, era doveroso intervenire. Nelle prossime settimane, inoltre, provvederemo anche alla pulizia dell’alveo dalle alghe in modo da ridare decoro a uno dei punti di maggior pregio del capoluogo.”