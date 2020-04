Manutenzione sulla barca, allarme incendio a Barcola

I Vigili del Fuoco di Trieste sono intervenuti, intorno alle 16.30, dopo un allarme giunto dal porticciolo di Barcola. A dare l'allarme sono state diverse persone che hanno visto levarsi una densa coltre di fumo. Giunti sul posto, i pompieri hanno accertato che si trattava di un principio d'incendio causato da un problema al motore di una barca; era andato fuori giri e ha prodotto un molto fumo nero. Nessun problema, quindi, per l'imbarcazione, che è rimasta di fatto non compromessa.

È accaduto nella giornata in cui, per la prima volta dopo il lockdown, è stato possibile tornare nei marina per fare manutenzione sui natanti. Nessuno è rimasto ferito.