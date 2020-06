Dalle 20, le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine stanno operando in via Natisone, a Manzano, per la messa in sicurezza di uno stabile il cui tetto, complice anche il maltempo, è parzialmente crollato.

Esclusa la presenza di persone all'interno della casa, al momento i pompieri stanno operando con i mezzi di movimento terra per lo smontaggio controllato delle parti pericolanti.