Manzano, due incidenti provocati dai cinghiali

Ancora animali selvatici sulle strade. Nel tardo pomeriggio di ieri in via Natisone, in località Case, a Manzano, il conducente di una Bmw si è visto improvvisamente attraversare la strada da un cinghiale. L'impatto è stato inevitabile. Danni alla vettura, ma per fortuna per lui nessuna conseguenza sanitaria.

Subito dopo un altro automobilista è rimasto coinvolto nella stessa tipologia di incidente. In questo caso, a tagliargli la strada è stata una famiglia intera di cinghiali. Anche in questo caso per fortuna nessuno è rimasto ferito. Una carcassa è stata recuperata, mentre gli altri animali selvatici sono scappati nelle campagne.