Manzano, spunta una granata in un cantiere edile

Questa mattina gli artificieri del III Reggimento Guastatori, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato due interventi di bonifica del territorio da residuati bellici. I guastatori, accompagnati dai Carabinieri, sono intervenuti in un cantiere edile a Manzano; la ditta costruttrice, nei giorni scorsi, aveva allertato le forze dell’ordine, insospettita dalla presenza di un potenziale ordigno. Gli artificieri hanno confermato la presenza di una granata calibro 152 mm HE (alto esplosivo), di nazionalità italiana, ancora attiva e risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

A seguire i militari si sono spostati nel comune di San Pietro al Natisone dove, sul greto del fiume, alcuni escursionisti avevano allertato le forze dell’ordine per la presenza di una bomba a mano, ancora attiva, modello SIPE HE (alto esplosivo), di nazionalità italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Dopo averli messi in sicurezza, gli ordigni sono stati trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nella cava nel comune di Manzano, dove in una buca, in gergo militare detta “fornello”, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 13 circa sono stati definitivamente neutralizzati. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.