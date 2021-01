Manzano, tetto in fiamme nella notte

Allarme, poco dopo la mezzanotte, a Manzano. La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Udine è stata allertata per l'incendio del tetto di una palazzina in via della Stazione.

Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento di Cividale, con il supporto di un'autoscala e un'autobotte; giunti sul posto i pompieri hanno trovato una casetta a due piani con il tetto che fumava. Utilizzando l'autoscala, hanno raggiunto la copertura e hanno verificato la presenza di fumo che usciva nella zona adiacente al camino.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad 'aprire' una piccola parte di tetto, trovando un principio d'incendio. Spento il focolaio, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'abitazione, verificando anche che non vi fosse presenza di monossido di carbonio.