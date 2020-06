Marina Julia, trovato senza vita l'uomo disperso

Si sono concluse nel modo peggiore le ricerche di Giuliano Rocco, 74enne di Monfalcone scomparso da sabato mattina. Il suo corpo senza vita è stato individuato nella tarda serata, nelle acque del canale De' Dottori, vicino alle grate, dopo due giornate di attività. Tantissime le persone mobilitate, coordinate dai Vigili del Fuoco di Monfalcone e Gorizia, che avevano allestito la base operativa a Marina Julia con l'Ucl.

Il pensionato era uscito in bicicletta, come faceva sempre, e non aveva fatto rientro; con sè non aveva il cellulare. A quel punto i familiari, allarmati, avevano presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Stato della Città dei Cantieri.

Si è subito temuto potesse essere stato colto da un malore. Le operazione di recupero sono state ultimate nella notte e la famiglia ha effettuato il riconoscimento.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Anna Maria Cisint che su Facebook ha scritto: "Sono tornata ora dal luogo del ritrovamento: purtroppo la ricerca del signor Giuliano si è conclusa stasera e ora che c'è stato il riconoscimento e la famiglia ne ha la certezza possiamo dirlo.

Abbracciamo la famiglia e a nome della città porgiamo le più affettuose condoglianze. Ringrazio tutti coloro che così tanto oggi hanno fatto".

Alle ricerche hanno preso parte anche la Polizia di Stato e i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, mentre la Polizia Locale ha messo a disposizione il drone. Sorvoli anche l'elicottero del Nucleo Volo di Venezia. Le operazioni si sono estese al mare, alle aree di terra e alla zona dei canali con l'impiego dei sommozzatori da Trieste. Hanno collaborato anche la Guardia Costiera, i cinovigili, personale del nucleo di tomografia applicata al soccorso dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile.