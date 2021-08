Marinaio con febbre alta, scattano i soccorsi in mare

Nel primo pomeriggio la sala operativa della Capitaneria di porto di Trieste è stata contattata dalla motonave Shaman Wisdom, battente bandiera delle Isole Marshall, all'ancora in rada, per la richiesta di intervento sanitario a bordo, dove un marittimo con febbre alta denunciava forti dolori addominali.

La Capitaneria, come da protocollo consolidato, avvisata la Sanità Marittima e il servizio 118, ha messo a disposizione una motovedetta per il trasferimento a bordo del personale sanitario. Un'autoambulanza con due sanitari è giunta rapidamente in banchina e medico e infermiere sono saliti a bordo della motovedetta SAR CP 881, con la quale hanno raggiunto la nave in rada; un trasferimento reso più complicato del solito per le pessime condizioni del meteo.

Dopo aver accuratamente visitato il marinaio ed escluso che si trattasse di contagio da Covid-19, i sanitari hanno accertato che si trattava di una forte infezione alle vie urinarie, curabile con antibiotici, senza che fosse necessario sbarcare e ricoverare il marittimo. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 15.30.