Intorno alle 17, a Tarvisio, di fronte all'hotel Railb, marito e moglie sono stati investiti da un'auto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, allertati dagli infermieri della Sores.

Sono stati inviati sul posto i sanitari con due ambulanze. Entrambi sono stati accompagnati all'ospedale di Tolmezzo: la donna ha riportato una sospetta frattura a una gamba, mentre l'uomo, nell'impatto, ha subito un trauma cranico.