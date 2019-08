Marito e moglie pizzicati con la droga in stazione a Monfalcone

Una coppia di nazionalità albanese è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente cocaina e marijuana dagli agenti della Squadra Mobile di Gorizia. I due sono stati notati la mattina dell’8 agosto, quando in treno hanno raggiunto la stazione di Monfalcone arrivando da Trieste.

Con l’ausilio del personale della Polizia ferroviaria, i due sono stati individuati appena scesi dal treno sulle banchine a fianco dei binari e accompagnati negli uffici della Polfer per essere identificati e controllati.

A insospettire ulteriormente gli agenti è stato il nervosismo che i due manifestavano. Sono quindi stati sottoposti a perquisizione personale e addosso al giovane venticinquenne, occultato negli indumenti intimi, è stato rinvenuto un involucro avvolto nel nastro adesivo contenente oltre un etto di cocaina.

La moglie di 22 anni, invece, è risultata negativa al controllo. Nell’abitazione di Ronchi dei Legionari in cui erano ospitati da pochi giorni, però, sono stati trovati alcune buste di nylon contenenti complessivamente quasi due etti di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle singole dosi destinate alla vendita.

I due coniugi sono stati arrestati in flagranza di reato e associati l’uomo alla casa circondariale di Gorizia e la donna a quella di Trieste.

Lunedì, al Tribunale di Gorizia, sono stati convalidati gli arresti, ma le indagini proseguono per individuare da chi i due si siano riforniti dello stupefacente.