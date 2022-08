Marito violento arrestato dai Carabinieri

Aveva usato violenza nei confronti della moglie. La donna, dopo l'ultimo brutale episodio di maltrattamenti, che l'aveva costretta a fuggire in strada scalza e a nascondersi in un cespuglio, aveva trovato la forza per denunciarlo. L'uomo, completamente ubriaco e nudo, davanti all’ingresso di casa aveva continuato a minacciarla anche davanti ai soccorritori.

Alla fine, il marito - un 35enne rumeno - era stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni personali. Ma si era dato alla fuga per evitare la giustizia.

A distanza di tempo, però, è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Miramare, durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. Dopo il suo arresto, i militari lo hanno condotto al locale carcere del Coroneo.