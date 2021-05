Martignacco, i pompieri liberano un capriolo

Poco prima delle 8, la prima squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Udine è intervenuta in via Cividina a Martignacco per soccorrere un capriolo rimasto intrappolato all'interno del giardino di un'abitazione.

I pompieri sono riusciti a bloccare l'animale e, dopo avergli coperto gli occhi per evitare di spaventarlo ulteriormente, lo hanno trasportato all'esterno della proprietà recintata. Dopo aver consultato il personale della Guardia Forestale Regionale, lo hanno liberato ai bordi di un bosco nei pressi dell'abitazione.