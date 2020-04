Mascherine 'ibride' vendute anche a dieci euro l'una

Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza di Pordenone, ispezioni nelle aziende impiegate nella produzione e commercializzazione di mascherine cosiddette 'ibride', la cui realizzazione è autorizzata limitatamente a questa fase di emergenza. I controlli delle Fiamme gialle riguardano le modalità di messa in vendita di queste mascherine artigianali, per le quali la normativa e il Ministero della Salute, con un'apposita circolare, hanno precisato che non devono essere usate dagli operatori sanitari e in contesti di lavoro dove non è possibile garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza.

Gli accertamenti sono stati avviati dopo alcune informative comunicate dalla Prefettura di Pordenone e da servizi riportati sui media, dai quali si desumeva che le mascherine venivano prodotte anche da aziende prive delle attrezzature e dell'expertise necessario, con particolare riferimento al materiale utilizzato, alcune anche in fibra di bambù.

La Gdf, in questa prima fase, ha rilevato che venivano commercializzate anche a 10 euro l'una, senza specificare formalmente la loro tipologia e destinazione d'uso. "Questi prodotti - ha spiegato all'Ansa il Colonnello Stefano Commentucci, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone - non costituiscono né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale (dpi, ndr), ma appartengono alla tipologia di mascherina, cosiddetta 'ibrida', di libera produzione ai sensi dell'articolo 16 del Decreto numero 18 del 2020, destinabile alla popolazione come ulteriore presidio di protezione".

Le mascherine artigianali possono essere utilizzate in tutti gli altri contesti per i quali la Protezione Civile le sta distribuendo alla popolazione.