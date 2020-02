Mascherine e gel a prezzi folli, controlli Gdf sulla filiera

Il prezzo delle mascherine e del gel igienizzante per le mani - due prodotti ormai diventati quasi introvabili in commercio - è schizzato alle stelle nelle ultime due settimane. Proprio per questo la Guardia di Finanza sta monitorando la situazione all'interno di diversi punti vendita e farmacie, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di ingiustificati rialzi, anche per il tipo di mascherina meno performante.

Queste ultime risultavano vendute a 15 euro l'una, a fronte di un prezzo di mercato all'ingrosso, praticato prima dell'emergenza Coronavirus, di 75-98 centesimi. Le Fiamme Gialle stanno, quindi, procedendo a riscontrare l'esistenza di manovre speculative tese a conseguire un vantaggio economico indebito o superiore al dovuto nelle operazioni commerciali.

L'attività è coordinata dalla Procura della Repubblica, ma sarà comunque difficile per gli inquirenti provare la speculazione. Il prezzo, infatti, è libero e non imposto. Inoltre, la norma sanzionatoria su chi specula non è sempre applicabile.