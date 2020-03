Mascherine e igienizzanti, Fiamme Gialle al lavoro

Anche nella nostra regione, le Fiamme Gialle, in questi giorni di emergenza, sono impegnate nell'individuazione delle violazioni riguardanti la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, delle frodi in commercio nonché a garantire la qualità delle merci, mediante controlli mirati nei confronti delle attività commerciali deputate alla vendita di beni di prima necessità e quelle ad esse correlate.

Controlli in materia di "lotta al carovita" e per la sicurezza economica, al fine di prevenire ingiustificati rincari, in particolare per la vendita di mascherine, disinfettante per mani e per uso alimentare.

I riscontri sono finalizzati a evitare potenziali manovre speculative tese a conseguire un indebito vantaggio economico a danno dei consumatori. Per questo sono stati intensificati i controlli, anche per prevenire la vendita di prodotti non certificati e forme di contraffazione di marchi, con potenziali rischi per la sicurezza degli ignari consumatori.

Le attività della Guardia di Finanza si inseriscono nel quadro della costante azione di controllo del territorio, finalizzata, tra l'altro, a prevenire le pratiche anti-concorrenziali e le manovre speculative che potrebbero concretizzarsi, attualmente, nel mercato di beni essenziali.

Pertanto la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di pubblica utilità "117" qualsiasi informazione a tutela degli interessi della collettività.