Mascherine in dono... ma tra protocolli e Iva

"Volete fare un dono al Comune? Ecco cosa può accadere...", si sfoga il sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair. "Dopo aver ricevuto una preziosa e utile donazione da parte di un imprenditore, Alessandro Sist, titolare della SiomItalia di Fiume Veneto, che ha messo a disposizione del Comune 300 mascherine ad alta impermeabilità, scopriamo il rovescio della medaglia... Un amaro rovescio della medaglia: la donazione comporta il versamento dell’Iva".

"Ovviamente non è colpa del gentile imprenditore e come amministrazione comunale la verseremo noi... anche se è assurdo che la pubblica amministrazione debba versare l’imposta… ma così è", prosegue Maurmair.

"Quindi, fatta la scoperta, ci attiviamo come amministrazione comunale e, maledizione, emerge ancora una volta la follia burocratica che uccide l’Italia. Per prima cosa, per fare tutto a regolare d’arte, abbiamo dovuto chiedere al benefattore di scriverci una lettera con la quale comunica l'intenzione di farci una donazione (primo atto da protocollare)", racconta il sindaco. "Di seguito abbiamo dovuto rispondere che siamo contenti della donazione accettandola (secondo atto da protocollare) e, quindi, predisporre degli atti dovuti per la donazione".

"Quali atti? Una delibera di giunta per accettazione ufficialmente la donazione (terzo atto da protocollare) e destinare i fondi per l’Iva e poi una determina del ragioniere (quarto atto da protocollare) per dare la sacra unzione amministrativa. Di fatto quattro ore di lavoro distratte da altre attività più importanti, per ricevere una donazione… e versare a noi stessi, allo Stato, poco più di 200 euro di Iva", incalza Maurmair.

"Se si vuole far ripartire l’Italia la strada è un’altra: togliere questi fardelli burocratici. E come in fase post terremoto bisogna dare più potere ai Sindaci: sono loro i più vicini alla popolazione che li controlla, ma devono avere le mani libere per aiutare la gente senza tante carte", conclude Maurmair.