Mascherine, sospette irregolarità in alcune gare Fvg

Anche in Fvg s’indaga sulle forniture di Dpi, in particolare delle mascherine, durante il periodo del lockdown. Come riportano Messaggero Veneto e Il Piccolo, la Procura della Repubblica di Udine ha aperto alcuni fascicoli per frode nelle pubbliche forniture. Si sospettano irregolarità in alcune gare.

“Sono stati aperti dei filoni d’indagine che riguardano varie problematiche relative alla fornitura di mascherine a enti pubblici del territorio, non solo alla Protezione civile regionale”, spiega il Procuratore capo Antonio De Nicolo. “Mascherine con problemi di funzionalità, ovvero che potevano dare perplessità su una possibile violazione delle norme in materia di forniture pubbliche".

"Il Partito democratico auspica che l'inchiesta sulle forniture di mascherine possa concludersi rapidamente e con chiarezza, nell'interesse dell'onorabilità dell'Istituzione Regione e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, che hanno diritto di esser certi del buon uso delle risorse pubbliche. Nel pieno rispetto delle prerogative della magistratura, vogliamo esprimere l'auspicio che le risultanze delle indagini porteranno a sgombrare ogni ombra, perché vorremmo che l’immagine del Friuli Venezia Giulia rimanga il più possibile distante da vicissitudini giudiziarie come quelle della Lombardia". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dei fascicoli d'inchiesta per frode nelle pubbliche forniture aperti dalla Procura della Repubblica di Udine.