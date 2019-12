Massimo Blasoni esce dal carcere

Dopo Judmilla Jani, la direttrice responsabile dell'Area 1 di Sereni Orizzonti, esce dal carcere di via Spalato anche il suo presidente, Massimo Blasoni.

Il fondatore del gruppo, finito agli arresti preventivi a seguito dell'inchiesta per presunta truffa ai danni del sistema sanitario, potrà dunque passare il Natale in famiglia. E' stata, infatti, accolta l'istanza dell'avvocato Luca Ponti per gli arresti domiciliari.

A seguito dell'indagine della Guardia di Finanza di Udine erano state disposte otto misure cautelari, quattro delle quali in carcere, ora, dunque, tutte convertite ai domiciliari.