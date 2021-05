Massimo Blasoni patteggia 11 mesi

Si è conclusa con il patteggiamento a 11 mesi di reclusione e 460 euro di multa, pena non sospesa, la vicenda giudiziaria dell’imprenditore udinese Massimo Blasoni, al quale era stata contestata una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura a sei Regioni in qualità di amministratore di fatto di Sereni Orizzonti, assieme ad altri sei ex responsabili della struttura.

La decisione è stata presa questa mattina al Tribunale di Udine dal giudice Matteo Carlisi, che ha ratificato l’accordo tra il sostituto procuratore Paola De Franceschi, oggi sostituita dal pm Maria Caterina Pace, e gli avvocati difensori, dopo che è stato verificato il versamento di 3,4 milioni di euro complessivi a titolo risarcimento alle sei Regioni danneggiate: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna.

A Blasoni sono poi stati restituiti 200mila euro e la disponibilità di Palazzo Kechler a Udine, sottoposti a sequestro preventivo all’inizio della vicenda giudiziaria. “In merito alla reclusione – ha spiegato Fausto Discepolo, difensore di Blasoni assieme all’avvocato Luca Ponti – chiederemo al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa al carcere”.

Per quanto riguarda i sei ex responsabili di Sereni Orizzonti, le pene patteggiate variano da tre mesi e 15 giorni a otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e da 350 a 1.000 euro di multa.

"Rispetto la sentenza, ma resto profondamente convinto delle mie ragioni", sono le parole di Massimo Blasoni. "Rilevo oggettivamente che l’accusa di truffa è stata derubricata e la gran parte delle accuse originarie è stata archiviata: gli importi inizialmente contestati su un quinquennio si sono ridotti dopo le verifiche a meno di un terzo, importo su cui peraltro molto ci sarebbe da obiettare".

"Ovviamente ci sono stati errori dei singoli nella gestione anche per la rapida crescita dell’azienda, divenuta in pochi anni uno dei primi tre gruppi di settore in Italia, ma ora non avrebbe senso approfondire. Ho patteggiato perché questo era l’unico modo per garantire continuità al Gruppo che con un socio ho costruito da zero partendo da Udine. Sereni Orizzonti può così continuare a dare lavoro a 3500 persone, ad assistere oltre 5000 anziani in Italia Germania e Spagna e a costruire anche in questo momento nuove Rsa in molte regioni. Ora la nuova governance, che ha svolto in questi mesi un importante lavoro, deve proseguire puntando a sempre più alti standard qualitativi. Ringrazio i miei avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo per la capace e appassionata difesa", conclude Blasoni.

"La chiusura della vicenda - commenta Simone Bressan, amministratore delegato della holding del Gruppo - conferma la totale estraneità ai fatti di Sereni Orizzonti che non è stata infatti imputata. Ringraziamo l’avvocato Pasquale Pantano che ha assistito il Gruppo e ha tenuto una proficua e costante collaborazione con la Procura, di cui vanno sottolineate la disponibilità e l’attenzione agli aspetti sociali e occupazionali della vicenda".

"In questi mesi - conclude Gabriele Meluzzi, amministratore di Sereni Orizzonti - la nuova governance ha dato grande impulso alla riorganizzazione dell’azienda e al miglioramento dei processi e protocolli operativi. Oggi tutte le nostre Rsa sono Covid free e possono accogliere nuovamente ospiti e parenti in un ambiente protetto e sicuro".