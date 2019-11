Un grosso masso si è staccato nel primo pomeriggio dal versante del Monte Quarin a Cormons. La pietra è rotolata finendo sulla strada. Per fortuna non ha colpito mezzi in transito o persone.

È stato necessario chiudere il tratto per mettere in sicurezza la carreggiata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La situazione è rientrata alla normalità nel pomeriggio. Sul posto anche i referenti dell'amministrazione comunale.