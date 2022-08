Matasse di rame nascoste nel passeggino, scatta l’arresto

Si aggirava con una carrozzina, di notte, nel piazzale del deposito ferroviario. La donna, però, non stava cercando di far addormentare il proprio neonato: sotto la copertina del passeggino, infatti, non c’era alcun bimbo, ma pesanti matasse di rame che, usando l’insolito e impensabile mezzo di trasporto, venivano prelevate e rubate dal deposito.

La ladra, una volta scoperta, era stata denunciata. Ma, mentre proseguiva l’iter giudiziario, la donna aveva preso altre strade, fino a quando non ha incontrato una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina che la controlla mentre si trova a bordo di un pullman di linea diretto in Romania. Su di lei i militari scoprono che pende un mandato di cattura. Infatti, la 34enne cittadina rumena deve scontare sei mesi e 18 giorni di reclusione per furto aggravato.

Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina, dopo aver espletato le formalità di rito, l’ha accompagnata nel locale carcere del Coroneo.