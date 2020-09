Materasso in fiamme nella notte, condominio evacuato

È stato necessario far evacuare un'intera palazzina questa notte, poco prima delle 2, a Trieste, in via della Pietà, a seguito di un incendio che si è sviluppato nella camera da letto di un appartamento. Il rogo è partito da un materasso e la combustione ha prodotto molto fumo che ha invaso le stanze e parte del vano scale. A dare l'allarme è stato un condomino che ha sentito puzza di bruciato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste con un'autobotte, un'autoscala e il funzionario di guardia. Domato il rogo e areati i locali, i pompieri hanno poi fatto rincasare le famiglie.

Sono intervenuti anche i Carabinieri e, precauzionalmente, un'ambulanza, ma nessuno è rimasto intossicato. Danni localizzati al solo appartamento dove si è sviluppato l'incendio. Le cause sono in corso di accertamento.