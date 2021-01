Erto isolata "per dieci giorni, senza servizi postali, bancomat e internet", e soltanto oggi la situazione è tornata alla normalità. Lo denuncia sui social lo scrittore Mauro Corona che in un post spiega la situazione e ringrazia chi con "ciaspe ai piedi e attrezzatura in spalla ha sfidato la bufera per ripristinare i collegamenti sepolti dalla neve".



"Mentre l'Italia lancia la sanità informatica, Erto rimane dieci giorni senza servizi postali, bancomat, internet - afferma Corona -. I colossi della comunicazione dovrebbero riconsiderare il 'disservizio grave' nei paesi montani. Siamo pochi ormai a resistere quassù. Dieci persone senza internet e telefonia mobile qui valgono come 1000 in città".

"L'allerta meteo recente inoltre ha messo in luce grosse avarie nelle infrastrutture che erogano l'internet e le comunicazioni - continua lo scrittore e scultore -. I grandi gestori della Telefonia e della Rete digitale dovrebbero investire anche nelle nostre aree, sempre più snobbate e dimenticate".

"L'emergenza è terminata oggi, con l'eroico intervento di una squadra di tecnici. A loro va il nostro grazie. Alla fine sono sempre le ultime pedine della scacchiera a dover aggiustare le cose. Peccato - conclude amaramente Corona -. Bastava agire prima, investendo con saggezza e tutto sarebbe filato senza imprese rocambolesche e blackout di un intero paese".