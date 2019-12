Maxi battuta di ricerca per l'uomo disperso a Morsano

Sono riprese, a Morsano al Tagliamento, le ricerche del 59enne disperso da domenica sera nel sanvitese. Considerando il tempo sereno dei giorni scorsi e tenuto conto della riduzione della corrente del Tagliamento, i Vigili del fuoco di Pordenone sono partiti prima dell'alba con sei mezzi e 19 uomini per setacciare il letto del fiume alla ricerca della persona dispersa.

I veicoli sono integrati da mezzi nautici (due gommoni e una moto d'acqua) e un nucleo di Droni provenienti dal Piemonte.

La sua auto era stata trovata in prossimità del Ponte di Madrisio, tra Varmo e Morsano, al confine tra le province di Udine e Pordenone. È in quella zona che si sono concentrate fin da subito le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Pordenone e proseguite per tutta la settimana, grazie anche alla costante presenza dell'Unità di comando locale.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a chiamare il 112.