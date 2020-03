Maxi controlli delle Forze dell'ordine a Lignano

Al via da questa mattina un maxi controllo a Lignano Sabbiadoro per verificare che le persone in transito stiano viaggiando per un giustificato motivo e non per recarsi nella località balneare per situazioni che non sono di emergenza.

Stanno operando in questa giornata di domenica, 15 marzo 2020, gli agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

Alle persone fermate viene chiesto il motivo della loro presenza. Le autocertificazioni presentate saranno verificate. In caso di presenza senza giustificato motivo scatta la denuncia.