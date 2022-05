Maxi inchiesta sul traffico dei rifiuti, tutti assolti

E’ cominciato tutto con un controllo su un compost prodotto in Friuli, dal colosso Bioman di Maniago: alcuni parametri – secondo i Carabinieri del Noe di Udine – non erano conformi a quelli previsti dalla legge.

E’ scattata così una maxi-inchiesta che ha portato al monitoraggio di centinaia di autocarri, a sofisticati controlli con i Gps, a riprese video segrete e alla ricostruzione di decine e decine di viaggi di tonnellate di rifiuti dal Friuli in Veneto, ma anche in Slovenia, Austria e Ungheria.

Sul registro degli indagati della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, alla quale alla fine è arrivato il fascicolo aperto due anni fa dalla Procura di Pordenone, sono finiti nomi eccellenti, del calibro di Pietro e Michele Buzzi, amministratori delegati della Buzzi Unicem, Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, e Angelo Mandato, amministratore di fatto di otto società friulane e venete, fra le quali la stessa Bioman e la Snua di Aviano.

Tutti e quattro prosciolti, l'11 aprile (ma la notizia è trapelata solo oggi) dal Giudice Distrettuale Antimafia di Trieste su richiesta della stessa Dda triestina, che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, con la sola esclusione di alcune posizioni e di alcuni episodi che sono ancora da approfondire.

Secondo la Dda, i rifiuti urbani indifferenziati a bordo di quelle decine di camion che uscivano dalla Bioman e dalla Snua con destinazione Veneto ed Est Europa, violavano le norme che impongono alle regioni l’autosufficienza per questa tipologia di rifiuti. Niente di tutto ciò, per la difesa degli indagati, che hanno sostenuto che quel materiale era destinato al recupero.

Il Gruppo Hera, in una nota, sottolinea come il Gip "abbia riconosciuto la piena correttezza dell'operato di Ramonda in relazione al trattamento dei rifiuti, presso i termovalorizzatori del Gruppo, provenienti dagli impianti Bioman di Cossana e Snua di San Qurino e Aviano. L'ad, non appena venuto a conoscenza dell’esistenza dell’inchiesta a proprio carico, ha presentato alla Procura di Trieste tutta la documentazione attestante la legittimità e correttezza del proprio operato e di quello del Gruppo Hera, unitamente a una memoria tecnica in cui le tematiche rilevanti – riguardanti il complicato tema dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti - sono state affrontate e spiegate in modo puntuale, trasparente e meticoloso".

"La motivazione della richiesta di archiviazione della Procura rende pienamente ragione all’operato di Ramonda e più in generale del Gruppo Hera: tale importante provvedimento giudiziario è l’ennesimo riconoscimento del fatto che il divieto di circolazione extra-regionale dei rifiuti non riguarda - mai e in nessun caso - i rifiuti speciali, ma solamente i rifiuti urbani indifferenziati, e che tematiche estremamente tecniche come quelle in esame devono essere approfondite in modo meticoloso, come ha correttamente fatto la Procura di Trieste, prima di procedere con l’esercizio dell’azione penale, che rischia di creare danni estremamente ingenti alle persone e alle aziende. Nel caso di specie, l’archiviazione attesta definitivamente che tale norma è stata sempre rispettata da Ramonda e dalla società Herambiente", si legge ancora nella nota.