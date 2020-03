Maxi incidente a San Vito, ferito un giovane

Incidente questa mattina, poco dopo le 9.30, a San Vito al Tagliamento, e lungo la provinciale 21, l'arteria che porta a Bannia di Fiume Veneto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di San Vito, intervenuta per i rilievi e viabilità, si sono scontrate quattro auto: una Kia, una Tiguan, una Suzuki e una Renault. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e due ambulanze.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito per la messa in sicurezza delle vetture e della sede stradale, compromessa dall'incidente, accaduto in prossimità di un'intersezione. Nonostante l'impatto sia stato molto violento, è rimasto riferito unicamente uno dei conducenti, un ragazzo, poi trasportato in ospedale con l'autolettiga.

Il giovane, che viaggiava sulla Kia, non ha riportato lesioni preoccupanti. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario per permettere le operazioni di soccorso.