Maxi-operazione anti-mafia, un arresto anche in Friuli

C’è anche Udine, assieme a Reggio Calabria, Pavia, Terni e Catanzaro, tra le località interessate da una vasta operazione antimafia, che da questa mattina ha portato all’esecuzione di 29 ordinanze di misura cautelare emesse dal Gip di Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

L'arresto in Friuli è stato eseguito nel Tolmezzino, dove si trovava uno degli affiliati. Ma in Fvg, in base a quanto emerso finora dalle indagini, non ci sarebbero ramificazioni della cosca di 'ndrangheta.

I 29 soggetti sono accusati di aver fatto parte, a vario titolo, di un’articolata associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacente, detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false.

L’operazione è il risultato di due attività d’indagine complementari, ‘New Generation’ e ’Riscatto II’, condotte dai militari del Gruppo Carabinieri di Locri, finalizzate alla disarticolazione della giovani leve della cosca Cordì, operante principalmente nel territorio di Locri, e alla rilevazione giudiziaria delle richieste estorsive avanzate da esponenti della locale consorteria nei confronti di imprenditori della Locride.

"Un plauso alle forze dell'ordine per le operazioni degli ultimi giorni contro il traffico di stupefacenti e l'evasione fiscale da parte di organizzazioni criminali, che hanno portato ad arresti anche in Friuli Venezia Giulia". Lo rivolge in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, aggiungendo che "nonostante ci sia ancora chi cerca di autoconvincersi che in Fvg la mafia non esiste e che non è radicata, queste operazioni dimostrano che i mafiosi in regione ci sono e che fanno affari sulla pelle dei nostri cittadini".

"Spiace notare - continua l'esponente pentatellato - il silenzio della Giunta regionale rispetto a queste notizie: commentarle, significherebbe ammettere l'esistenza di un problema che è sempre stato sottovalutato e che quindi si cerca di nascondere sotto il tappeto".

"Basta considerare - conclude Sergo - che, nonostante un assestamento di bilancio da oltre 700 milioni di euro, i fondi regionali per la prevenzione e il contrasto alle mafie a disposizione di scuole, sindacati, associazioni di categoria, ambientaliste e volontarie, nonché quelli per gli Enti locali per recuperare i beni confiscati, sono passati da 60mila a 2.100 euro. Questo dato inquadra la situazione".