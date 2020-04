Maxi-operazione antidroga tra Friuli e Veneto

E' in corso una vasta operazione anti-droga tra Friuli e Veneto, coordinata dai Carabinieri del Comando provinciale di Pordenone, che hanno smantellato una banda formata da pregiudicati italiani e albanesi. Il gruppo criminale era dedito al traffico e allo spaccio di droga tra Pordenone e Venezia. Dopo aver arrestato sei persone e averne denunciate altre dieci, il blitz iniziato all'alba si concluderà con l'esecuzione di ordinanze di custodie cautelari nei confronti di altre otto persone.

All'attività partecipano 50 militari dell'Arma tra Fvg e Veneto. Due persone sono state portate in carcere, sei hanno ottenuto gli arresti domiciliari, per altre tre è scattato l'obbligo di dimora e per due quello di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Si conclude oggi, quindi, un'articolata indagine del Nucleo investigativo, avviata nell'aprile di due anni fa e coordinata dalla Procura di Pordenone, che ha portato al sequestro di varie quantità di stupefacente, in particolare cocaina e marijuana.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti alle 11 in una conferenza stampa convocata al Comando provinciale Carabinieri di Pordenone.