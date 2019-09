Maxi operazione contro la Sacra Corona Unita, arrestata anche una friulana

C’è anche una friulana tra le 22 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione e danneggiamento nella maxi operazione Armonica, che ha colpito una branca della Sacra Corona Unita, la Tornese di Monteroni di Lecce. Le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono state eseguite questa mattina all’alba dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Lecce, con il supporto dell’Elinucleo di Bari e del reparto Cinofili di Modugno.

Si tratta di Livia Comelli, 61enne di Udine, moglie di quello che le indagini hanno individuato come il capo del clan, Fernando Mocera; in carcere da gennaio 2018 perchè scoperto a gestire un giro di 40 chili di hashish, l’uomo aveva continuato a guidare il sodalizio mafioso - che nel frattempo si era rinnovato con nuovi ingressi, compresi giovani incensurati - impartendo le proprie direttive nel corso dei colloqui in carcere con la donna, che aveva il compito di riportarle ai propri affiliati e di mantenere i contatti.

Il gruppo ha manifestato connotati di estrema pericolosità, come dimostrano la disponibilità e i riferimenti agli approvvigionamenti di armi (anche automatiche), munizioni e materiale esplosivo, nonché la spiccata propensione alla realizzazione di attentati incendiari e dinamitardi per finalità estorsive e intimidatorie, ma anche per banali dissidi personali.

Fonte primaria di realizzazione di guadagni illeciti da parte del gruppo è risultata l’attività di traffico e spaccio di stupefacenti, dalla cocaina alla marijuana, passando per l’hashish.