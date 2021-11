Maxi rintraccio di migranti a Muggia

Maxi rintraccio di migranti, nella notte, in zona Aquilinia, nel comune di Muggia. Sono stati fermati oltre cento stranieri.

Tre minori, invece, sono stati intercettati nell'area udinese. Il primo nella mattinata di ieri: si tratta di un cittadino del Bangladesh, trovato a camminare vicino all'ex Caserma Cavarzerani dai Carabinieri del Norm della Compagnia del capoluogo friulano.

Il secondo rintraccio, poi, intorno alle 20.30, nella stessa zona, a opera dei militari del Nor di Udine. Anche in questo caso si tratta di due minorenni, senza documenti, in buone condizioni di salute, irregolari sul territorio nazionale, un cittadino pakistano e uno del Bangladesh. Hanno richiesto asilo.

Tutti e tre i giovani sono stati affidati a strutture per Under 18 non accompagnati, avviati a triage e quarantena fiduciaria, perché proveniente da Paesi a rischio.